Перес – об адаптации в Red Bull: «Пяти хороших гонок должно хватить»
Пилот Red Bull Серхио Перес поделился мнением о том, как для него сложились предсезонные тесты, и сколько времени ему потребуется для оптимальной адаптации в новой команде. Переса цитирует crash.net:
«Это довольно интересный момент, потому что у нас и правда было не так много времени – это самая короткая предсезонка в моей карьере. Мне еще многому нужно научиться, многое узнать о машине, мне еще только предстоит выжать из нее максимум. Но на самом деле мне остается лишь набраться терпения, делать все возможное и принять результаты первых гонок, как есть.
С каждой гонкой я буду все лучше и лучше справляться со многими вещами, работая в команде. Пока же мне нужно просто набраться терпения и продолжать упорно трудиться, работая вместе с инженерами.
Сложно сказать, когда я смогу почувствовать себя абсолютно комфортно – пусть будет пять гонок. Потому что когда мы начнем приезжать на разные Гран-при, гоняться в разных условиях, я начну гораздо лучше понимать работу и болида, и команды. Думаю, что пяти хороших гонок должно хватить».
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