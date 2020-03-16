Перес – об адаптации в Red Bull: «Пяти хороших гонок должно хватить»

Серхио Перес / фото - autosport.com.ru

Пилот Red Bull Серхио Перес поделился мнением о том, как для него сложились предсезонные тесты, и сколько времени ему потребуется для оптимальной адаптации в новой команде. Переса цитирует crash.net:

С каждой гонкой я буду все лучше и лучше справляться со многими вещами, работая в команде. Пока же мне нужно просто набраться терпения и продолжать упорно трудиться, работая вместе с инженерами.

Сложно сказать, когда я смогу почувствовать себя абсолютно комфортно – пусть будет пять гонок. Потому что когда мы начнем приезжать на разные Гран-при, гоняться в разных условиях, я начну гораздо лучше понимать работу и болида, и команды. Думаю, что пяти хороших гонок должно хватить».