Перес – об однолетнем контракте с Red Bull: «Единственное, о чем я думаю – это подготовка к следующей гонке»

Чеко не беспокоит факт продления соглашения с «быками» всего на один сезон

Серхио Перес / фото - racingnews365.com Пилот Red Bull Серхио Перес заявил, что его не беспокоит факт продления контракта с командой всего на один сезон – и что в связи с этим у него не может быть большой уверенности в своем будущем. Мексиканца цитирует портал autosport.com: «Лично для меня это не имеет какого-то значения. Даже при наличии долгосрочного контракта мы все в первую очередь остаемся гонщиками и хотим показывать свой максимум и добиваться хорошего результата каждую неделю. Честно говоря, я как-то вообще не думал об этом вопросе. Единственное, о чем я думаю – это подготовка к следующей гонке. И наоборот это тоже не работает. То есть я не могу думать примерно так: «Ой, у меня уже есть контракт на следующий сезон, можно расслабиться». Нет, совсем нет. Если бы я так думал, меня бы здесь просто не было». Серхио Перес признан гонщиком дня по итогам Гран-при Нидерландов.

Рене Тер Велде