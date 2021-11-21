Перес объяснил провал на квалификации Гран-при Катара

Серхио Перес / Фото: Twitter Red Bull

Пилот Red Bull Серхио Перес подвел итоги квалификации Гран-при Катара:



Думаю, без этих проблем темп у машины был, мы были в порядке весь уик-энд, так что не вижу причин, почему мы не можем оказаться на уровне завтра и сражаться. Мы попробуем сделать так, чтобы обгоны здесь оказались возможными. Я надеюсь, что в день гонки мы окажемся сильны и пробьемся через пелотон, чтобы вступить в борьбу за большие очки.