Босс Mercedes уверен, что Ферстаппена должны оштрафовать
Перес объяснил провал на квалификации Гран-при Катара
Чеко не преодолел второй сегмент квалификации
Серхио Перес / Фото: Twitter Red Bull
Пилот Red Bull Серхио Перес подвел итоги квалификации Гран-при Катара:
Для меня это была сумасшедшая квалификация. Думаю, мы были на нужном уровне весь уик-энд, и после третьей практики мы были уверены в изменениях, которые внесли. У нас было все для очень сильной квалификации, но мы не собрали все воедино в момент, когда это требовалось. Мы изменили свой подход к подготовке шин, учитывая вечернее время сессии, и мы не сумели проехать те круги, которые хотели, плюс я столкнулся с серьезным трафиком. Мы заплатили цену в виде вылета во втором сегменте.
Думаю, без этих проблем темп у машины был, мы были в порядке весь уик-энд, так что не вижу причин, почему мы не можем оказаться на уровне завтра и сражаться. Мы попробуем сделать так, чтобы обгоны здесь оказались возможными. Я надеюсь, что в день гонки мы окажемся сильны и пробьемся через пелотон, чтобы вступить в борьбу за большие очки.
Напомним, что напарник мексиканца Макс Ферстаппен должен стартовать с первого ряда, но может быть оштрафован.
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