Расселл объяснил тот факт, что за пять гонок набрал столько же очков, как и Перес
Перес: «Очень интенсивная гонка, мы постоянно боролись с Хэмилтоном и Леклером»
Пилот Red Bull подвел итоги Гран-при Турции
Серхио Перес / фото - Twitter
Гонщик Red Bull Серхио Перес подвел итоги Гран-при Турции, на котором сумел попасть на подиум, финишировав третьим.
Мексиканца цитирует Sky Sports:
«Гонка была очень интенсивной, мы постоянно боролись с Льюисом и Шарлем. Старт получился очень хорошим, по ходу заезда мне удавалось здорово работать с шинами. Хотя это было непросто – поскольку было очень сложно понять, в какие моменты шины выключались, а в какие наоборот начинали работать».
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