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Перес: «Очень интенсивная гонка, мы постоянно боролись с Хэмилтоном и Леклером»

Пилот Red Bull подвел итоги Гран-при Турции
Автоспорт Формула-1
10 октября 19:35
Перес: «Очень интенсивная гонка, мы постоянно боролись с Хэмилтоном и Леклером»
Серхио Перес / фото - Twitter

Гонщик Red Bull Серхио Перес подвел итоги Гран-при Турции, на котором сумел попасть на подиум, финишировав третьим.

Мексиканца цитирует Sky Sports:

«Гонка была очень интенсивной, мы постоянно боролись с Льюисом и Шарлем. Старт получился очень хорошим, по ходу заезда мне удавалось здорово работать с шинами. Хотя это было непросто – поскольку было очень сложно понять, в какие моменты шины выключались, а в какие наоборот начинали работать».

Результаты Гран-при Турции.


Рене Тер Велде
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Red Bull Серхио Перес Гран-при Турции

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