Red Bull неудержим. Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, а Перес едва не обогнал Хэмилтона в борьбе за второе место
Перес признан гонщиком дня по итогам Гран-при Мексики
Чеко финишировал третьим в домашней гонке
Фото: arout.net
Пилот Red Bull Серхио Перес был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Мехико.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте Формулы-1 по ходу Гран-при.
Перес, финишировавший третьим, стал первым мексиканским гонщиком в истории Формулы-1, которому удалось подняться на подиум по итогам домашней гонки.
Ферстаппен близок к свержению Хэмилтона. Но на Гран-при Мексики ликование трибун вызвал иной пилот.
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