Перес: «Признаюсь, быть напарником Ферстаппена непросто»
Пилот Red Bull Серхио Перес поделился мнением о напарнике Максе Ферстаппене. Слова мексиканца приводит RaceFans:
«Признаюсь, быть напарником Макса непросто, потому что он словно сливается с болидом. Он действительно выступает на очень высоком уровне.
В нашем распоряжении есть уникальное авто, которое отличается от тех, к которым я привык. Но Макс наглядно показывает, что наш болид если не лучший в Формуле-1, то один из лучших.
Макс допустил наименьшее количество ошибок из всех. Сезон еще далеко не окончен, но сейчас я приятно удивлен отсутствием у него каких-либо оплошностей. Есть ли у него слабые места? Дайте-ка подумать. Мне кажется, что их просто нет. По крайней мере, очевидных».
За шесть гонок до завершения чемпионата Ферстаппен является лидером зачета пилотов, опережая Льюиса Хэмилтона на 6 очков.
Перес же недавно продлил контракт с Red Bull, чем очень расстроил Пьера Гасли.
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