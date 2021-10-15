Перес: «Признаюсь, быть напарником Ферстаппена непросто»

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Пилот Red Bull Серхио Перес поделился мнением о напарнике Максе Ферстаппене. Слова мексиканца приводит RaceFans:

В нашем распоряжении есть уникальное авто, которое отличается от тех, к которым я привык. Но Макс наглядно показывает, что наш болид если не лучший в Формуле-1, то один из лучших.

Макс допустил наименьшее количество ошибок из всех. Сезон еще далеко не окончен, но сейчас я приятно удивлен отсутствием у него каких-либо оплошностей. Есть ли у него слабые места? Дайте-ка подумать. Мне кажется, что их просто нет. По крайней мере, очевидных».