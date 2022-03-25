Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
23:30
Хоккей. Суперлига Париматч. Сокол - Донбасс

Перес: «С новыми машинами трасса в Саудовской Аравии станет еще сложнее»

Мексиканец поделился ожиданиями от предстоящего этапа
Автоспорт Формула-1
25 марта 09:30
Перес: «С новыми машинами трасса в Саудовской Аравии станет еще сложнее»
Серхио Перес / фото - formula1.com

Пилот Red Bull Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Саудовской Аравии.

Мексиканца цитирует портал GP Fans:

«Этап в Бахрейне вышел сложным. Я был в одном круге от того, чтобы начать сезон с места на подиуме. Но я все равно уверен в команде и будем работать вместе, чтобы преодолеть это.

Хорошая новость в том, что впереди ждет длинный сезон, у нас быстрая машина, а по ходу гонки я был вполне конкурентоспособен. И я надеюсь, что смогу перенести показанный темп на квалификацию и гонку в Саудовской Аравии.

Прошлогодняя гонка там получилась безумной, трасса там очень непростая, а с новыми машинами станет еще сложнее. К сожалению, в прошлом году я не смог добраться до финиша, так что на этот раз хотелось бы провести чистую гонку и продемонстрировать весь потенциал нашей машины».

Серхио Перес поделился мнением о том, как для него сложился первый сезон в составе Red Bull.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Серхио Перес Red Bull

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ферстаппен: «Ferrari – фавориты Гран-при Бахрейна, но у Red Bull хорошие шансы»
Ферстаппен: «Ferrari – фавориты Гран-при Бахрейна, но у Red Bull хорошие шансы»
Автоспорт Формула-1
20 марта 11:30
Феттель: «Я воспринимал титул как стимул, а не как бремя – наверное, то же самое и у Ферстаппена»
Феттель: «Я воспринимал титул как стимул, а не как бремя – наверное, то же самое и у Ферстаппена»
Автоспорт Формула-1
17 марта 12:30
Ферстаппен: «Хочу выступать в гонках на выносливость в отдаленном будущем»
Ферстаппен: «Хочу выступать в гонках на выносливость в отдаленном будущем»
Автоспорт Формула-1
15 марта 18:45
Ферстаппен: «Мы еще не показали свой максимум»
Ферстаппен: «Мы еще не показали свой максимум»
Автоспорт Формула-1
13 марта 20:00
Расселл: «Red Bull и Ferrari на шаг впереди Mercedes»
Расселл: «Red Bull и Ferrari на шаг впереди Mercedes»
Автоспорт Формула-1
13 марта 09:25
Ферстаппен установил лучшее время предсезонных тестов в Бахрейне
Ферстаппен установил лучшее время предсезонных тестов в Бахрейне
Автоспорт Формула-1
12 марта 18:30

Новости: Автоспорт

Леклер вновь оставил Ферстаппена позади. Результаты пятничных практик Гран-при Саудовоской Аравии
Леклер вновь оставил Ферстаппена позади. Результаты пятничных практик Гран-при Саудовоской Аравии
Формула-1
21:15
Феттель пропустит второй Гран-при кряду
Феттель пропустит второй Гран-при кряду
Формула-1
16:23
Перес: «С новыми машинами трасса в Саудовской Аравии станет еще сложнее»
Перес: «С новыми машинами трасса в Саудовской Аравии станет еще сложнее»
Формула-1
09:30
Расселл: «Никогда не скажу, что моя цель в этом сезоне – стать чемпионом»
Расселл: «Никогда не скажу, что моя цель в этом сезоне – стать чемпионом»
Формула-1
24 марта 20:00
Ferrari и Сайнс подпишут новый контракт
Ferrari и Сайнс подпишут новый контракт
Формула-1
24 марта 17:00
Боттас: «Ближайшая цель – постараться выиграть у Haas»
Боттас: «Ближайшая цель – постараться выиграть у Haas»
Формула-1
22 марта 13:00
Сайнс: «Гран-при Бахрейна стал для меня самым сложным в качестве пилота Ferrari»
Сайнс: «Гран-при Бахрейна стал для меня самым сложным в качестве пилота Ferrari»
Формула-1
22 марта 11:00
Хэмилтон побил сразу два рекорда на Гран-при Бахрейна
Хэмилтон побил сразу два рекорда на Гран-при Бахрейна
Формула-1
22 марта 10:00
Дубль Ferrari, провал Mercedes и ненадежный Red Bull. Главные итоги Гран-при Бахрейна
Дубль Ferrari, провал Mercedes и ненадежный Red Bull. Главные итоги Гран-при Бахрейна
Формула-1
21 марта 16:12
Все новости

Популярные новости

Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину
Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину
Бокс Профессиональный бокс
20 марта 09:30
35
Украинку лишили медали в коронной дисциплине – Бех-Романчук должна была получить две награды чемпионата мира за день
Украинку лишили медали в коронной дисциплине – Бех-Романчук должна была получить две награды чемпионата мира за день
Легкая атлетика
21 марта 11:47
Фьюри хочет стать самым тяжелым чемпионом мира, отобрав рекорд у россиянина Валуева
Фьюри хочет стать самым тяжелым чемпионом мира, отобрав рекорд у россиянина Валуева
Бокс Профессиональный бокс
22 марта 19:07
«Заткнись или у тебя будут проблемы». Ни один игрок из беларуси или россии не верит в путинские сказки о «спецоперации»
«Заткнись или у тебя будут проблемы». Ни один игрок из беларуси или россии не верит в путинские сказки о «спецоперации»
Теннис ATP
19 марта 15:28
Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с Камбососом
Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
22 марта 07:25
4
Реваншу с Джошуа быть! Усик уехал из Украины
Реваншу с Джошуа быть! Усик уехал из Украины
Бокс Профессиональный бокс
23 марта 08:45
7
Все новости