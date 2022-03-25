Перес: «С новыми машинами трасса в Саудовской Аравии станет еще сложнее»

Серхио Перес / фото - formula1.com

Пилот Red Bull Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Саудовской Аравии.

Мексиканца цитирует портал GP Fans:

Хорошая новость в том, что впереди ждет длинный сезон, у нас быстрая машина, а по ходу гонки я был вполне конкурентоспособен. И я надеюсь, что смогу перенести показанный темп на квалификацию и гонку в Саудовской Аравии.

Прошлогодняя гонка там получилась безумной, трасса там очень непростая, а с новыми машинами станет еще сложнее. К сожалению, в прошлом году я не смог добраться до финиша, так что на этот раз хотелось бы провести чистую гонку и продемонстрировать весь потенциал нашей машины».