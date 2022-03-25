Гасли: «Red Bull – это мой приоритет, но они решили продолжить работу с Пересом»
Перес: «С новыми машинами трасса в Саудовской Аравии станет еще сложнее»
Мексиканец поделился ожиданиями от предстоящего этапа
Серхио Перес / фото - formula1.com
Пилот Red Bull Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Саудовской Аравии.
Мексиканца цитирует портал GP Fans:
«Этап в Бахрейне вышел сложным. Я был в одном круге от того, чтобы начать сезон с места на подиуме. Но я все равно уверен в команде и будем работать вместе, чтобы преодолеть это.
Хорошая новость в том, что впереди ждет длинный сезон, у нас быстрая машина, а по ходу гонки я был вполне конкурентоспособен. И я надеюсь, что смогу перенести показанный темп на квалификацию и гонку в Саудовской Аравии.
Прошлогодняя гонка там получилась безумной, трасса там очень непростая, а с новыми машинами станет еще сложнее. К сожалению, в прошлом году я не смог добраться до финиша, так что на этот раз хотелось бы провести чистую гонку и продемонстрировать весь потенциал нашей машины».
Серхио Перес поделился мнением о том, как для него сложился первый сезон в составе Red Bull.
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