Перес: «Хочу стать чемпионом вместе с Red Bull – и могу это сделать в следующем году»
Перес: «В Red Bull бы хотели, чтобы я выиграл гонку в Мексике»
Чеко высказался о грядущем домашнем этапе
Серхио Перес / фото - marca.com
Пилот Red Bull Серхио Перес поделился мнением о том, позволит ли ему команда выиграть Гран-при Мексики.
Мексиканца цитирует портал Racefans.net:
«Все зависит от обстоятельств. Но я вполне уверен, что все в Red Bull хотели бы, чтобы я выиграл гонку в Мексике.
Энтузиазм огромный. И у нашей команды, и у болельщиков. Для нас это особенный этап. И мы ведем очень интенсивное сражение. Посмотрим, что будет в гонке. Но я вполне уверен в том, что если и есть гонка, победителем в которой команда хотела бы видеть меня – то это Гран-при Мексики. Так что я уверен, что вся команда будет меня поддерживать».
Серхио Перес в следующем сезоне рассчитывает побороться за чемпионский титул.
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