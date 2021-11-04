Перес: «В Red Bull бы хотели, чтобы я выиграл гонку в Мексике»

Серхио Перес / фото - marca.com

Пилот Red Bull Серхио Перес поделился мнением о том, позволит ли ему команда выиграть Гран-при Мексики.

Мексиканца цитирует портал Racefans.net:

Энтузиазм огромный. И у нашей команды, и у болельщиков. Для нас это особенный этап. И мы ведем очень интенсивное сражение. Посмотрим, что будет в гонке. Но я вполне уверен в том, что если и есть гонка, победителем в которой команда хотела бы видеть меня – то это Гран-при Мексики. Так что я уверен, что вся команда будет меня поддерживать».