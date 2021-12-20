Перес: «Выступления с таким напарником, как Ферстаппен, мотивируют и толкают на новый уровень»
Гонщик Red Bull Серхио Перес поделился мнением о том, как для него сложился первый сезон в составе австрийской команды.
Мексиканца цитирует GP Fans:
«Да, это непросто. Огромный объем работы выполняется за кулисами и не виден людям, давление было очень сильным. Когда ты выступаешь за Red Bull, то находишься под огромным давлением, за тобой все наблюдают – смотрят, что ты делаешь. Пресса гораздо строже оценивает выступления гонщиков Red Bull, что вполне понятно.
Это непросто, но это также помогло мне выйти на новый уровень. К тому же, когда ты выступаешь в одной команде с таким напарником, как Макс, это действительно мотивирует и толкает на новый уровень, чему я очень рад. На данном этапе карьеры я получаю от этого огромное удовольствие. Я счастлив, а это самое главное.
Я был близок по темпу во многих гонках, во многих случаях. Но тебе сложно что-то сделать, когда ты находишься вне позиции. Думаю, главное, чего мне не хватило – это стабильности и адаптации к машине на сто процентов. В следующем году я должен буду прибавить – и я надеюсь, что мы продолжим прогрессировать».
Макс Ферстаппен поблагодарил Серхио Переса за помощь в борьбе за чемпионский титул.
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