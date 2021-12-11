Первая битва за Максом. Ферстаппен завоевал поул Гран-при Саудовской Аравии

Однако пилоту Red Bull придется стартовать на «софте», в то время как Хэмилтону – на «медиуме»

Фото: пресс-служба Формулы-1

Завершилась квалификация Гран-при Саудовской Аравии. Поул-позицию завоевал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, второе место у Льюиса Хэмилтона на Mercedes, третье – Ландо Норриса из McLaren.

При этом стоит отметить, что в третий сегмент Ферстаппен пробился на комплекте шин «софт» и именно на них он будет стартовать в гонке, в то время как Хэмилтон второй сегмент прошел на «медиуме». Таким образом, британец имеет больше стратегических вариантов на гонку.

Результаты квалификации Гран-при Саудовской Аравии (графика взяла из сайта f1news.ru):

В общем зачете Ферстаппен и Хэмилтон имеют одинаковое количество очков, но нидерландец находится выше благодаря большему количеству побед в сезоне. Таким образом, если по ходу гонки оба пилота сойдут или финишируют за пределами топ-10, то чемпионом мира впервые в карьере станет Ферстаппен.