Первая практика Гран-при Бельгии. Боттас первый, Ферстаппен второй, Хэмилтон – 18-й
Завершилась первая свободная практика Гран-при Бельгии.
С лучшим временем проехал пилот Mercedes Валттери Боттас, следом за ним расположился лидер Red Bull Макс Ферстаппен. А вот первый в личном зачете Льюис Хэмилтон весьма неожиданно в первом заезде после летнего перерыва расположился на 18-й строчке.
Гран-при Бельгии. 1-я практика
1. Валттери Боттас (Mercedes) – 1.45,199 (18 кругов)
2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,164 (14)
3. Пьер Гасли (Alpha Tarui) +0,500 (20)
4. Шарль Леклер (Ferrari) +0,619 (19)
5. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,736 (20)
6. Серхио Перес (Red Bull) +0,928 (17)
7. Себастьян Феттель (Aston Martin) +0,978 (19)
8. Ландо Норрис (McLaren) +1,137 (17)
9. Эстебан Окон (Alpine) +1,298 (16)
10. Фернандо Алонсо (Alpine) +1,413 (16)
11. Ланс Стролл (Aston Martin) +1,450 (19)
12. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,484 (20)
13. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1,556 (17)
14. Джордж Расселл (Williams) +1,573 (19)
15. Юки Цунода (Alpha Tauri) +1,729 (19)
16. Николас Латифи (Williams) +1,902 (20)
17. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +2,926 (15)
18. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +3,025 (17)
19. Никита Мазепин (Haas) +3,506 (16)
20. Мик Шумахер (Haas) +3,860 (15)
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