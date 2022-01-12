Петерансель выиграл 10-й этап Дакара, украинцы поднялись в топ-80
Завершился десятый этап Дакара. В классе внедорожников с лучшим временем финишировал Стефан Петерансель. Лидер личного зачета Нассер Аль-Аттия завершил гонку седьмым, уступив Себастьяна Лебу
немногим менее полутора минут.
Украинский экипаж Сергея Малика и Любомира Шумакова поднялся на 78-е место в общем зачете
Дакар. 10-й этап
Мотоциклы
1. Тоби Прайс (Австрия, «КТМ») – 3:05.32
2. Лусиано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +2.09
3. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») +3.35
Положение после этапа 10
1. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») +33:27.06
2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +5.15
3. Сэм Сандерленд (Великобритания, «ГАС») +5.59
Квадроциклы
1. Марсело Медейрош (Бразилия, «Ямаха») – 4:11.04
2. Камиль Висневски (Польша, «Ямаха») +2.25
3. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +6.44
Положение после этапа 10
1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 42:21.01
2. Камиль Висневски (Польша, «Ямаха») +2:36.46
3. Франсиско Морено (Аргентина, «Ямаха») +2:43.31
Внедорожники
1. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») – 2:52.43
2. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +2.06
3. Орландо Терранова (Аргентина, BRX) +3.59
...
5. Себастьян Леб (Франция, BRX) +4.25
...
7. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +5.50
Положение после этапа 10
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 33:13.37
2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +32.40
3. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +55.48
Мотовездеходы SSV
1. Рокас Бацуска (Литва, «Кан-Ам») – 3:36.55
2. Арон Домжала (Польша, «Кан-Ам») +1.58
3. Жерар Фаррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +2.08
Положение после этапа 10
1. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») – 40:55.24
2. Жерар Фаррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +11.54
3. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +15.38
Грузовики
1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 3:14.15
2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +1.27
3. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +1.49
Положение после этапа 10
1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 35:58.08
2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +10.18
3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +44.27
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