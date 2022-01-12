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Петерансель выиграл 10-й этап Дакара, украинцы поднялись в топ-80

Леб отыграл у Аль-Аттии почти полторы минуты
Автоспорт Ралли Дакар
22:44
Петерансель выиграл 10-й этап Дакара, украинцы поднялись в топ-80
Фото: Twitter AudiSport

Завершился десятый этап Дакара. В классе внедорожников с лучшим временем финишировал Стефан Петерансель. Лидер личного зачета Нассер Аль-Аттия завершил гонку седьмым, уступив Себастьяна Лебу немногим менее полутора минут.

Украинский экипаж Сергея Малика и Любомира Шумакова поднялся на 78-е место в общем зачете

Дакар. 10-й этап

Мотоциклы

1. Тоби Прайс (Австрия, «КТМ») – 3:05.32

2. Лусиано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +2.09

3. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») +3.35

Положение после этапа 10

1. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») +33:27.06

2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +5.15

3. Сэм Сандерленд (Великобритания, «ГАС») +5.59

Квадроциклы 

1. Марсело Медейрош (Бразилия, «Ямаха») – 4:11.04

2. Камиль Висневски (Польша, «Ямаха») +2.25

3. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +6.44

Положение после этапа 10

1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 42:21.01

2. Камиль Висневски (Польша, «Ямаха») +2:36.46

3. Франсиско Морено (Аргентина, «Ямаха») +2:43.31

Внедорожники

1. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») – 2:52.43

2. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +2.06

3. Орландо Терранова (Аргентина, BRX) +3.59

...

5. Себастьян Леб (Франция, BRX) +4.25

...

7. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +5.50 

Положение после этапа 10

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 33:13.37

2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +32.40

3. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +55.48 

Мотовездеходы SSV

1. Рокас Бацуска (Литва, «Кан-Ам») – 3:36.55

2. Арон Домжала (Польша, «Кан-Ам») +1.58

3. Жерар Фаррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +2.08

Положение после этапа 10

1. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») – 40:55.24

2. Жерар Фаррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +11.54

3. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +15.38

Грузовики

1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 3:14.15

2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +1.27

3. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +1.49 

Положение после этапа 10

1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 35:58.08

2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +10.18

3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +44.27

Результаты девятого этапа.

Олег Шумейко-младший
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Себастьян Лёб Нассер Аль-Аттия

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