Пилот Ferrari раскритиковал расписание Формулы-1

Карлос Сайнс / Фото: Twitter Ferrari

Пилот Ferrari Карлос Сайнс назвал предстоящий сезон Формулы-1 самым напряженным в истории:



Нужно будет работать над поддержанием нужного уровня энергии – стараться сохранить свежесть к концу сезона. А со стартом сезона начнутся бэк-ту-бэки, длинные путешествия. Вместе со своей командой дома я составлю программу, чтобы в перерыве я смог хорошо отдохнуть и подошел максимально свежим ко второй половине чемпионата.

Концовка этого сезона тоже получается напряженной. Очень жаль, что из-за связанных с пандемией ограничений мы не смогли провести подряд гонки в США и Мексике. Так всем было бы проще. А теперь из Бразилии нам сразу придется отправляться в Катар. Меня не так волнует сам порядок проведения гонок – скорее то, что расписание бэк-ту-бэков можно было бы составить эффективнее.

Да, мы все понимаем, что нам приходится иметь дело с COVID-19. И что организаторам приходится идти на определенные компромиссы. Но я надеюсь, что в следующем сезоне ситуация улучшится.