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Пилот Mercedes рассказал о том, как его изменила служба в армии

Валттери Боттас получил ценный опыт
Автоспорт Формула-1
17:38
Пилот Mercedes рассказал о том, как его изменила служба в армии
Фото: Twitter Валттери Боттаса

Пилот Mercedes Валттери Боттас поделился воспоминаниями о службе в финской армии. Слова двукратного вице-чемпиона мира приводит Hypebeast:

«Я почувствовал, что из мальчика стал мужчиной. Безусловно, ты больше узнаешь о себе, учишься работать в команде. В армии я не оттачивал свои навыки пилотажа, зато научился стрелять и разводить костер финской зимой в -30. Это был классный опыт, но, конечно, армия учит и дисциплине, и ты смотришь на вещи по-другому.

Помню двухнедельные сборы в лесу, когда нам приходилось спать в холоде. По возвращении на базу я был очень счастлив просто оказаться в обычной постели».

Боттас пробыл в финской армии шесть месяцев, дослужившись до звания младшего сержанта, и был признан лучшим солдатом своей роты.

Напомним, текущий сезон, скорее всего, станет последним для Боттаса в Mercedes.

Сергей Остапенко
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Валттери Боттас

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