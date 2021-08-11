Пилот Mercedes рассказал о том, как его изменила служба в армии

Валттери Боттас получил ценный опыт

Фото: Twitter Валттери Боттаса

Пилот Mercedes Валттери Боттас поделился воспоминаниями о службе в финской армии. Слова двукратного вице-чемпиона мира приводит Hypebeast:

«Я почувствовал, что из мальчика стал мужчиной. Безусловно, ты больше узнаешь о себе, учишься работать в команде. В армии я не оттачивал свои навыки пилотажа, зато научился стрелять и разводить костер финской зимой в -30. Это был классный опыт, но, конечно, армия учит и дисциплине, и ты смотришь на вещи по-другому. Помню двухнедельные сборы в лесу, когда нам приходилось спать в холоде. По возвращении на базу я был очень счастлив просто оказаться в обычной постели».

Боттас пробыл в финской армии шесть месяцев, дослужившись до звания младшего сержанта, и был признан лучшим солдатом своей роты.



Напомним, текущий сезон, скорее всего, станет последним для Боттаса в Mercedes.