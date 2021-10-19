Хэмилтон высказал мнение, с чем связана прибавка Mercedes в сравнении с Red Bull на двух последних Гран-при
Red Bull мог провалить гонку в Турции, если бы не возвращение технического директора
Мнение спортивного консультанта австрийской команды Хельмута Марко
Эдриан Ньюи / Фото: motorsport.com
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал Crash.net, что двойной подиум на Гран-при Турции был бы невозможен без возвращения технического директора Эдриана Ньюи:
Ньюи сумел мгновенно определить проблемы с настройками, которые угрожали успешной гонке в Турции. Конечно, его отсутствие влияло на команду, ведь Эдриан наш руководитель.
Напомним, что лидер личного зачета попал в центр сексистского скандала.
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