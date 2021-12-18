Похоже, в Ferrari не рассчитывают бороться за титул в 2022 году

Руководитель конюшни Маттиа Бинното не обнадежил фанатов команды

Болид Карлоса Сайнса на Гран-при Катара / Фото: Twitter Ferrari

Руководитель Ferrari Маттиа Бинното воздержался от громкий заявлений, связанных со следующим сезоном Формулы-1. Функционер ограничился надеждой, что команда сможет побороться за победы на нескольких Гран-при. Слова Бинното приводит it.motorsport.com:

«В следующем году мы должны выступить лучше, мы должны показать, что способны выигрывать. В 2021 году мы так и не смогли одержать победу ни на одном этапе, но в 2022 году мы должны стать более конкурентоспособными и сражаться за первое место на нескольких Гран-при. Пока трудно сравнивать нас с соперниками, потому что все начинают с чистого листа. На мой взгляд, наша команда работает хорошо, но мы знаем, что и другие тоже сильны. Мы прикладываем все усилия, сезон-2022 — приоритетный для нас, потому что нам нужно реабилитироваться».

В Кубке конструкторов этого года Ferrari заняла третье место, набрав 323.5 очков. В зачете пилотов Карлос Сайнс занял пятую позицию, Шарль Леклер – седьмую.

В 2022 году в Формуле-1 будет введен новый регламент. Ранее мы показали, как будет выглядеть обновленный болид Ferrari.