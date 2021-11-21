«Они разбудили льва!» Вольфф – о победе Хэмилтона на Гран-при Катара
Положение в личном зачете после Гран-при Катара
Хэмилтон практически сравнялся с Ферстаппеном
Вашему внимаю положение гонщиков в личном зачете Формулы-1 сезона-2021 после Гран-при Катара, который выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.
Напомним, после Гран-при Катара Хэмилтон признался, что победа далась ему очень легко. А вот Ферстаппен теперь очень сильно переживет на счет сохранения лидерства в чемпионате.
До конца сезона осталось две гонки – в Саудовской Аравии и ОАЭ.
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