Положение в личном зачете после Гран-при Катара

Хэмилтон практически сравнялся с Ферстаппеном

Вашему внимаю положение гонщиков в личном зачете Формулы-1 сезона-2021 после Гран-при Катара, который выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Напомним, после Гран-при Катара Хэмилтон признался, что победа далась ему очень легко. А вот Ферстаппен теперь очень сильно переживет на счет сохранения лидерства в чемпионате.

До конца сезона осталось две гонки – в Саудовской Аравии и ОАЭ.