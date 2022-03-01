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Президент FIA: «Мы искренне надеемся на мирное разрешение конфликта в Украине»
Мохаммед бен Сулайем прокомментировали решение FIA не отстранять пилотов из России от международных гонок
Мохаммед бен Сулайем / фото - FIA
Новоиспеченный президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем дал комментарий относительно решения FIA не отстранять пилотов из России и Беларуси от участия в международных гонках.
Сулайема цитирует пресс-служба FIA:
«Я хочу поблагодарить членов совета за принятые решения в интересах спорта и мира. Мы выражаем солидарность Леониду Костюшенко, президенту Автомобильной федерации Украины, и всей семье FIA в этой стране. Принятые меры признают власть FAU в стране и соответствуют рекомендациям, которые недавно сделал МОК. Мы продолжаем активные обсуждения с членами FIA, продолжая выражать сострадание и поддержку в момент, когда они в этом нуждаются. Мы искренне надеемся на мирное разрешение их невзгод».
FIA решила не отстранять пилотов из России и Беларуси от международных гонок.
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