«Камаз-мастер» – 18-кратные победители ралли-марафона «Дакар»
«Просто наши грузовики быстрее». В «КАМАЗе» опровергли обвинения в жульничестве
Россияне отметили, что им нужна более активная конкуренция
10 января 20:30
Фото: Дакар
Глава пресс-службы команды «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин опроверг обвинения нидерландского гонщика Маурика ван ден Хевеля в жульничестве.
«Заявления Маурик ван ден Хевеля неверны. Абсолютно невозможно, чтобы мы получали больше информации. Просто наши грузовики быстрее, поверьте. Более активная конкуренция стала бы хорошей новостью для спорта, нам было бы веселее».
Отметим, что после восьми этапов ралли Дакар грузовики «КАМАЗ» занимают все призовые места в общем зачете.
Комментарии 0