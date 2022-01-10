«Просто наши грузовики быстрее». В «КАМАЗе» опровергли обвинения в жульничестве

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 18
Завтра 15
Развернуть Свернуть
Хоккей (2 события из 5) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Мариуполь - Краматорск 5:2 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингс 4:3 Окончен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз 100:102 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Нью-Орлеан Пеликанс 105:101 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс 95:99 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Миннесота Тимбервулвс 123:141 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Чикаго Буллз 113:99 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Кливленд Кавальерс 96:82 Окончен
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Сакраменто Кингз 103:88 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гриззлис 119:127 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (11 событий из 16) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Таппара - Ред Булл Мюнхен -:- Перенесен
20:00 Фрелунда - Регле -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - Белый Барс -:- Запланирован
18:30 Донбасс - СК Сокол -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинс 3:7 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен 4:3 Окончен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:1 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 103:99 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Юта Джаз 126:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс 101:98 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс 111:96 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 91:111 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс 114:108 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс 108:109 Окончен
Хоккей (9 событий из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Финикс Санс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс -:- Запланирован

«Просто наши грузовики быстрее». В «КАМАЗе» опровергли обвинения в жульничестве

Россияне отметили, что им нужна более активная конкуренция
Автоспорт Ралли Дакар
10 января 20:30
«Просто наши грузовики быстрее». В «КАМАЗе» опровергли обвинения в жульничестве
Фото: Дакар

Глава пресс-службы команды «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин опроверг обвинения нидерландского гонщика Маурика ван ден Хевеля в жульничестве.

«Заявления Маурик ван ден Хевеля неверны. Абсолютно невозможно, чтобы мы получали больше информации. Просто наши грузовики быстрее, поверьте. Более активная конкуренция стала бы хорошей новостью для спорта, нам было бы веселее».

Отметим, что после восьми этапов ралли Дакар грузовики «КАМАЗ» занимают все призовые места в общем зачете.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Автоспорт

Шумахер с большими ожиданиями подходит к сезону-2022
Шумахер с большими ожиданиями подходит к сезону-2022
Формула-1
10 января 22:54
«Просто наши грузовики быстрее». В «КАМАЗе» опровергли обвинения в жульничестве
«Просто наши грузовики быстрее». В «КАМАЗе» опровергли обвинения в жульничестве
Ралли Дакар
10 января 20:30
Экстрем выиграл 8-й этап ралли Дакар-2022
Экстрем выиграл 8-й этап ралли Дакар-2022
Ралли Дакар
10 января 19:40
Экклстоун рассказал, как четырехкратному чемпиону Ф-1 реанимировать карьеру
Экклстоун рассказал, как четырехкратному чемпиону Ф-1 реанимировать карьеру
Формула-1
10 января 19:07
«Русские жульничают». Гонщик из Нидерландов обвинил «КАМАЗ» в обмане
«Русские жульничают». Гонщик из Нидерландов обвинил «КАМАЗ» в обмане
Ралли Дакар
10 января 18:39
Леб выиграл седьмой этап Дакара, украинский экипаж – в топ-100
Леб выиграл седьмой этап Дакара, украинский экипаж – в топ-100
Ралли Дакар
09 января 20:45
Советник Red Bull назвал пилота, который ближе остальных по уровню к Хэмилтону и Ферстаппену
Советник Red Bull назвал пилота, который ближе остальных по уровню к Хэмилтону и Ферстаппену
Формула-1
08 января 18:00
Экс-пилот Ф-1 – о финале сезона-2021: «Меня воротит от того, что пилотов могут превратить в клоунов»
Экс-пилот Ф-1 – о финале сезона-2021: «Меня воротит от того, что пилотов могут превратить в клоунов»
Формула-1
08 января 09:00
Гасли: «Я не получаю признания за свои результаты»
Гасли: «Я не получаю признания за свои результаты»
Формула-1
07 января 21:20
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
3
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Все новости