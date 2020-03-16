Ральф Шумахер: «Болид Mercedes ведет себя иначе, чем раньше»

Специалист убежден, что у «трехлучевых» проблемы

Ральф Шумахер / фото - F1 Report

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о проблемах Mercedes на старте сезона. В первый день тестов в Бахрейне «трехлучевые» меняли коробку передач, а на второй семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон вылетел за пределы трассы. Слова Ральфа приводит Motorsport-Total.

«Я убежден, что эти проблемы связаны с аэродинамикой. Болид ведёт себя иначе, чем раньше. Это видно и по общей картине, и по разворотам, которые были у Хэмилтона. Машина ведет себя не так, как привык Льюис. С чего нужно начать Mercedes? Возможно, команде не очень подходят новые шины. Может, причина в чём-то другом. Но в любом случае эти проблемы — настоящий кошмар для Mercedes, ведь новый сезон стартует совсем скоро. Пожалуй, я предположу, что на Гран-при Бахрейна Mercedes будет совсем непросто. Создается впечатление, что на прошлогоднем Mercedes сейчас ездит Макс Ферстаппен. Он отлично входит в повороты, машина ничего не заставляет корректировать рулем».

Валттери Боттас ранее заявил, что намерен побороться за чемпионство со своим напарником.