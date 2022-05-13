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Ральф Шумахер: «Хэмилтона раздражают успехи напарника»

Экс-пилот Ф-1 считает, что Рассел повыше Боттаса калибром
Автоспорт Формула-1
13:40
Ральф Шумахер: «Хэмилтона раздражают успехи напарника»
Фото: Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что успехи Джорджа Рассела вызывают недовольство у Льюиса Хэмилтона:

Пусть Рассел и не того калибра, что Льюис, но это явно и не Боттас. И в первую очередь это касается стабильности.  

А еще он вдохновляет людей и ведет за собой, как Хэмилтон. Эти качества неизбежно вызывают симпатию и устанавливает в коллективе дружескую атмосферу. 

При этом на трассе он пускай самую малость, но переигрывает Льюиса во всех компонентах. Джордж просто лучше справляется с ситуацией, и я уверен, это раздражает Льюиса.

Напомним, что на Гран-при Майами Хэмилтон финишировал позади напарника.

Источник: motorsport.com Олег Шумейко-младший
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Джордж Расселл Льюис Хэмилтон

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