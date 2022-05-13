Ральф Шумахер: «Хэмилтона раздражают успехи напарника»

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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что успехи Джорджа Рассела вызывают недовольство у Льюиса Хэмилтона:



А еще он вдохновляет людей и ведет за собой, как Хэмилтон. Эти качества неизбежно вызывают симпатию и устанавливает в коллективе дружескую атмосферу.

При этом на трассе он пускай самую малость, но переигрывает Льюиса во всех компонентах. Джордж просто лучше справляется с ситуацией, и я уверен, это раздражает Льюиса.