Хэмилтон: «Расселл показал роскошное выступление на Гран-при Майами»
Ральф Шумахер: «Хэмилтона раздражают успехи напарника»
Экс-пилот Ф-1 считает, что Рассел повыше Боттаса калибром
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что успехи Джорджа Рассела вызывают недовольство у Льюиса Хэмилтона:
Пусть Рассел и не того калибра, что Льюис, но это явно и не Боттас. И в первую очередь это касается стабильности.
А еще он вдохновляет людей и ведет за собой, как Хэмилтон. Эти качества неизбежно вызывают симпатию и устанавливает в коллективе дружескую атмосферу.
При этом на трассе он пускай самую малость, но переигрывает Льюиса во всех компонентах. Джордж просто лучше справляется с ситуацией, и я уверен, это раздражает Льюиса.
Напомним, что на Гран-при Майами Хэмилтон финишировал позади напарника.