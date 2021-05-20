Цунода: «Никогда не выступал в Монако, но гонялся в Макао – так что опыт на трассах городского типа у меня есть»
Расписание Гран-при Монако. Без изменений не обошлось
Первые свободные практики переехали на день
Фото: formula1.com
Первые свободные практики Гран-при Монако сместились на один день. В сравнении с привычными тренировочными заездами в пятницу, этап в Монако начнется уже сегодня, в четверг 20 мая. Напомним, что гонку смогут посетить зрители.
Расписание Гран-при Монако
Четверг, 20 мая
Первая свободная практика – 12:30
Вторая свободная практика – 16:00
Суббота, 22 мая
Третья свободная практика – 13:00
Квалификация – 16:00
Воскресенье, 23 мая
Гонка – 16:00
После четырех этап сезона 2021 Mercedes лидирует в Кубке Конструкторов, а пилот «серебряных стрел» Льюис Хэмилтон – в общем зачете.
Комментарии 0