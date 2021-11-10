Расписание Гран-при Сан-Паулу 2021

Гонка пройдет в экспериментальном формате

Гран-при Сан-Паулу 2021 / фото - Getty Images

В это воскресенье, 14-го ноября, на автодроме имени Жозе Карлуса Пасе в бразильском Сан-Паулу пройдет 19-й по счету Гран-при текущего сезона Формулы-1.

Расписание Гран-при Сан-Пулу

Пятница (12 ноября)

1-я практика: 18:30 (дождь)

Квалификация – 21:55 (дождь)

Суббота (13 ноября)

2-я практика – 17:55 (пасмурно)

Спринт-квалификация– 22:25 (пасмурно)

Воскресенье (14 ноября)

Гонка – 19:45 (преимущественно солнечно)

Стоит отметить, что этот уик-энд пройдет в экспериментальном формате. В пятницу гонщики проведут практику и стандартную квалификацию, которая определит стартовую решетку спринта.

Стартовый порядок Гран-при сформируется по результатам спринт-квалификации – мини-гонки продолжительностью 100 километров. Победитель спринта будет считаться обладателем поула и заработает три очка, пилот, финишировавший вторым – два, третий – одно.

Напомним, Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики.