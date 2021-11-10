Расписание Гран-при Сан-Паулу 2021
В это воскресенье, 14-го ноября, на автодроме имени Жозе Карлуса Пасе в бразильском Сан-Паулу пройдет 19-й по счету Гран-при текущего сезона Формулы-1.
Расписание Гран-при Сан-Пулу
Пятница (12 ноября)
1-я практика: 18:30 (дождь)
Квалификация – 21:55 (дождь)
Суббота (13 ноября)
2-я практика – 17:55 (пасмурно)
Спринт-квалификация– 22:25 (пасмурно)
Воскресенье (14 ноября)
Гонка – 19:45 (преимущественно солнечно)
Стоит отметить, что этот уик-энд пройдет в экспериментальном формате. В пятницу гонщики проведут практику и стандартную квалификацию, которая определит стартовую решетку спринта.
Стартовый порядок Гран-при сформируется по результатам спринт-квалификации – мини-гонки продолжительностью 100 километров. Победитель спринта будет считаться обладателем поула и заработает три очка, пилот, финишировавший вторым – два, третий – одно.
Напомним, Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики.
Комментарии 0