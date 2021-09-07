Рассел – о переходе в Mercedes: «Боттас установил высокую планку»

Джордж Рассел / фото - PlanetF1

Британский гонщик Джордж Рассел прокомментировал свой переход в Mercedes. Пилот отметил высокий уровень Валттери Боттаса, который также сменил команду. Джордж признался в комментарии пресс-службе «трехлучевых», что планирует учиться у Льюиса Хэмилтона.

Если говорить о следующем сезоне, то я солгу, если скажу, что не нахожусь в огромном предвкушении. Это колоссальный шанс, за который я хочу ухватиться обеими руками. Но я не испытываю иллюзий по поводу масштаба этого вызова – придется быстро учиться. Валттери Боттас установил высокую планку, стабильно давая результат – неделя за неделей. Он зарабатывал очки, побеждал, брал поулы и помог команде завоевать несколько чемпионств.

Я намерен сыграть свою роль, чтобы команда продолжила успешные выступления и хочу, чтобы новые коллеги мной гордились. Без сомнения, одним из них станет, как я считаю, величайший пилот всех времен. Я наблюдал за Льюисом, когда еще гонялся в картинге. Теперь появился шанс поучиться у того, кто стал примером для подражания на трассе и за ее пределами – это может лишь позитивно сказаться на моих профессиональных и человеческих качествах».