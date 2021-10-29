Рассел: «Сейчас у меня много возможностей агрессивно атаковать»

Джордж Расселл / Фото: Twitter Williams

Пилот Williams Джордж Расселл заявил, что имеет больше возможностей рисковать, так как коллектив имеет большой отрыв от Alfa Romeo и Haas в Кубке Конструкторов:



Как гонщик я не часто ошибаюсь, но мне хотелось проверить себя – именно поэтому случился разворот в «эсках», случился небольшой вылет по ходу квалификации в Зандворте. Я просто стараюсь определить предельные возможности машины – понять, можно ли выжать из нее чуть больше в оставшихся гонках.

Но мне кажется, что в целом я лишь подтвердил свою общую стратегию, которой обычно придерживаюсь – не обязательно атаковать на все сто процентов возможностей, чтобы выжать из болида максимум. Иногда, атакуя на пределе, можно сделать только хуже.

Давления стало меньше просто потому, что сейчас команда оказалась в сравнительно комфортной ситуации в Кубке конструкторов. Да и я сам чувствую себя увереннее, когда мой контракт на следующий сезон уже подтвержден.