Рассел: «Я думал, что отличным результатом будет просто выйти из первого сегмента, а теперь мы будем стартовать со второго места»

Williams впервые с 2017 года начнет гонку с первого ряда стартовой решетки

Скриншот Пилот Willimas Джордж Рассел прокомментировал сенсационное второе место в квалификации Гран-при Бельгии. Слова британца приводит Sky Sports: «Вчера я думал, что отличным результатом будет просто выйти из первого сегмента квалификации, а теперь мы будем стартовать с первого ряда. Машина работала просто отлично, я чувствовал уверенность. Мне повезло оказаться в такой ситуации – я попал в третий сегмент квалификации, и мне было просто нечего терять. Просто невероятный результат. Но самый важный день будет завтра. Если будет шанс выйти в лидеры гонки – я попробую».

Болид Williams впервые с 2017 года будет стартовать с первого ряда стартовой решетки. При это для самого Рассела – это не дебютное второе место в квалификации. В 2020 году он был вторым в квалификации Гран-при Сахири, однако тогда Джордж подменял Льюиса Хэмилтона за рулем Mercedes. Напомним, бельгийская квалификация прерывалась в третьем сегменте из-за аварии, в которую попал Ландо Норрис.

Сергей Остапенко