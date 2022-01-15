Расселл: «Формула-1 безжалостна, нужно уметь справляться с эмоциями»

Джордж Расселл / фото - formula1.com

Британский пилот Mercedes Джордж Расселл поделился своим настроем в преддверии дебютного сезона в немецкой команде. Его слова цитирует портал GPFans:

Если я хочу выиграть титул, то мне нужно выложиться во всех 23 гонках сезона. У тебя может быть плохой уик-энд, но нельзя позволить этому повлиять на оставшиеся гонки сезона. Забыть и двигаться дальше! В Формуле-1 воспоминания не живут долго. Это нужно, чтобы добиваться максимума».