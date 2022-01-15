Расселл: «Следующий год будет самым напряженным в моей карьере»
Расселл: «Формула-1 безжалостна, нужно уметь справляться с эмоциями»
Британец поделился настроем в преддверии дебютного сезона в Mercedes
Джордж Расселл / фото - formula1.com
Британский пилот Mercedes Джордж Расселл поделился своим настроем в преддверии дебютного сезона в немецкой команде. Его слова цитирует портал GPFans:
«Чему мне нужно научиться с переходом в Mercedes? Я бы выделил то, что происходит за пределами трассы. Нужно уметь справляться с эмоциями, разочарованием. Формула-1 безжалостна. Когда у тебя плохой день, все знают об этом и смотрят на тебя. Ты часто чувствуешь, что подвел большое количество людей, совершив ошибку. Важно не позволять этим чувствам поселяться внутри и выкачивать твою энергию.
Если я хочу выиграть титул, то мне нужно выложиться во всех 23 гонках сезона. У тебя может быть плохой уик-энд, но нельзя позволить этому повлиять на оставшиеся гонки сезона. Забыть и двигаться дальше! В Формуле-1 воспоминания не живут долго. Это нужно, чтобы добиваться максимума».
Джордж Расселл поделился ожиданиями от выступления за Mercedes.
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