Руководитель Williams уверен, что Расселл будет бороться с Хэмилтоном и Ферстаппеном за чемпионство
Расселл: «Гонщики не становится быстрее в течение карьеры, но становятся более опытным»
Британец высказался о навыках, которые приобретают пилоты в Формуле-1
Джордж Расселл / фото - formula1.com
Новичок Mercedes Джордж Расселл считает, что гонщики Формулы-1 в течение карьеры не становятся быстрее, но становятся опытнее и последовательнее.
Расселла цитирует портал PlanetF1:
«Я не верю, что гонщик становится быстрее. Он становится лучше, более последовательным, опытным и начинает лучше понимать техническую сторону. Как вы справляетесь со своими выездами, чтобы быть уверенным, что находитесь в правильной позиции, а не в слишком большом трафике? Если трафик есть, как вы с ним справляетесь? Какие действия следует предпринять, если шины слишком горячие или слишком холодные? Когда вы вступаете в гонку, это действительно сложный момент – держать все эти вещи в уме одновременно».
Джордж Расселл поделился ожиданиями от выступления за Mercedes.
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