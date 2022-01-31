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Расселл: «Гонщики не становится быстрее в течение карьеры, но становятся более опытным»

Британец высказался о навыках, которые приобретают пилоты в Формуле-1
Автоспорт Формула-1
10:00
Расселл: «Гонщики не становится быстрее в течение карьеры, но становятся более опытным»
Джордж Расселл / фото - formula1.com

Новичок Mercedes Джордж Расселл считает, что гонщики Формулы-1 в течение карьеры не становятся быстрее, но становятся опытнее и последовательнее.

Расселла цитирует портал PlanetF1:

«Я не верю, что гонщик становится быстрее. Он становится лучше, более последовательным, опытным и начинает лучше понимать техническую сторону. Как вы справляетесь со своими выездами, чтобы быть уверенным, что находитесь в правильной позиции, а не в слишком большом трафике? Если трафик есть, как вы с ним справляетесь? Какие действия следует предпринять, если шины слишком горячие или слишком холодные? Когда вы вступаете в гонку, это действительно сложный момент – держать все эти вещи в уме одновременно».

Джордж Расселл поделился ожиданиями от выступления за Mercedes.

Рене Тер Велде
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Mercedes Джордж Расселл

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