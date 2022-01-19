Расселл: «Mercedes дают пилоту полную возможность, настоящий шанс»
Британский гонщик Mercedes Джордж Расселл надеется, что немецкая команда будет верить в него настолько же сильно, как в течение многих лет верила в его предшественника Валттери Боттаса.
Расселла цитирует портал Planet F1:
«Меня очень восхищает то, насколько команда Mercedes и Тото Вольфф преданные, лояльные люди. Валттери был для команды очень важен, был одной из ключевых фигур, как гонщик он сыграл ключевую роль, помогая команде завоевать все эти титулы.
Многие люди могут говорить плохие вещи про Валттери – или что он был недостаточно быстр на фоне Льюиса Хэмилтона. Но он сыграл невероятно важную роль в успехах команды, а команда хотела отблагодарить его за такую преданность.
И если за сезон он проводил пару неудачных гонок, они не доставали топор и не говорили: «Большое спасибо, до свидания». Потому что они ведут дела совсем не так. Они дают человеку полную возможность, настоящий шанс. Мне 23 года. С точки зрения команды нам некуда спешить».
Джордж Расселл поделился ожиданиями от выступления за Mercedes.
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