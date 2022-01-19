Расселл: «Mercedes дают пилоту полную возможность, настоящий шанс»

Джордж Расселл / фото - formula1.com

Британский гонщик Mercedes Джордж Расселл надеется, что немецкая команда будет верить в него настолько же сильно, как в течение многих лет верила в его предшественника Валттери Боттаса.

Расселла цитирует портал Planet F1:

Многие люди могут говорить плохие вещи про Валттери – или что он был недостаточно быстр на фоне Льюиса Хэмилтона. Но он сыграл невероятно важную роль в успехах команды, а команда хотела отблагодарить его за такую преданность.

И если за сезон он проводил пару неудачных гонок, они не доставали топор и не говорили: «Большое спасибо, до свидания». Потому что они ведут дела совсем не так. Они дают человеку полную возможность, настоящий шанс. Мне 23 года. С точки зрения команды нам некуда спешить».