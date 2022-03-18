Хэмилтон: «Расселл очень легко влился в Mercedes»
Расселл: «Mercedes находится на уровне Alpha Tauri и Alfa Romeo, если не хуже»
Британец считает, что немецкий коллектив находится на уровне середняков Формулы-1
Джордж Расселл / фото - formula1.com
Новобранец Mercedes Джордж Расселл считает, что немецкий коллектив находится на уровне середняков Формулы-1.
Британец цитирует ресурс It.motorsport.com:
«Думаю, очевидно, что мы не на том уровне, на котором хотели бы быть. Мы добились определенного прогресса, если говорить о некоторых проблемах, но темпа в данный момент нет.
Нужно внимательно изучить данные, чтобы понять, почему у нас такие трудности. Мы сильно отстаем от Red Bull и Ferrari и, похоже, находимся на одном уровне с Alpha Tauri и Alfa Romeo, если не хуже.
Не нужно придавать большого значения тому, что я стал четвертым на быстром круге – это нерепрезентативная попытка. Мы на секунду медленнее соперников. Наверное, мы изучим данные и поймем, почему. Но, если говорить о моих ощущениях, пока я недоволен машиной. Впереди много работы».
Джордж Расселл поделился ожиданиями от выступления за Mercedes.
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