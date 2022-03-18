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Расселл: «Mercedes находится на уровне Alpha Tauri и Alfa Romeo, если не хуже»

Британец считает, что немецкий коллектив находится на уровне середняков Формулы-1
Автоспорт Формула-1
18 марта 20:50
Расселл: «Mercedes находится на уровне Alpha Tauri и Alfa Romeo, если не хуже»
Джордж Расселл / фото - formula1.com

Новобранец Mercedes Джордж Расселл считает, что немецкий коллектив находится на уровне середняков Формулы-1.

Британец цитирует ресурс It.motorsport.com:

«Думаю, очевидно, что мы не на том уровне, на котором хотели бы быть. Мы добились определенного прогресса, если говорить о некоторых проблемах, но темпа в данный момент нет.

Нужно внимательно изучить данные, чтобы понять, почему у нас такие трудности. Мы сильно отстаем от Red Bull и Ferrari и, похоже, находимся на одном уровне с Alpha Tauri и Alfa Romeo, если не хуже.

Не нужно придавать большого значения тому, что я стал четвертым на быстром круге – это нерепрезентативная попытка. Мы на секунду медленнее соперников. Наверное, мы изучим данные и поймем, почему. Но, если говорить о моих ощущениях, пока я недоволен машиной. Впереди много работы».

Джордж Расселл поделился ожиданиями от выступления за Mercedes.

Рене Тер Велде
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