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Расселл: «Mercedes, Red Bull и Ferrari будут в топ-5 в 2022 году, WIlliams станет середняком»

Гонщик WIlliams поделился ожиданиями от следующего сезона
Автоспорт Формула-1
20:35
Расселл: «Mercedes, Red Bull и Ferrari будут в топ-5 в 2022 году, WIlliams станет середняком»
Джордж Расселл / фото - Getty Images

Пилот WIlliams Джордж Расселл поделился ожиданиями с Auto Motor und Sport от сезона-2022 при новом техническом регламенте.

«В спорте все решает талант – талант гонщиков, инженеров, конструкторов. В прошлом мы видели, как с огромными бюджетами можно ничего не добиться. Я бы сказал, что команда с лучшими талантами и наибольшей мотивацией окажется на вершине. Но регламент меняется очень сильно, так что кто знает – мы видели подобное в 2009-м и 2014-м. Однако Mercedes, Red Bull и Ferrari будут в топ-5».

Британец оценил перспективы своего коллектива:

«Я действительно считаю, что WIlliams отыграет позиции. Команда занимается делом, инвестирует, куда нужно, пытается улучшить структуру. Посмотрите, как мы прибавили при стабильном регламенте – это произошло благодаря тому, что внутренние процессы организованы чуть лучше.

WIlliams хочет побеждать. Это звучит безумно, если учитывать, через что мы прошли за последние три года. Но у команды есть амбиции. Вероятно, в следующем году побед не будет, но, безусловно, WIlliams окажется в средней группе. А через несколько лет, может, придут подиумы и победы».

Формула-1 опубликовала рейтинг топ-10 лучших гонщиков первой половины сезона-2021.

Рене Тер Велде
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Теги

Джордж Расселл Williams Mercedes Ferrari Red Bull

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