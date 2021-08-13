Расселл: «Mercedes, Red Bull и Ferrari будут в топ-5 в 2022 году, WIlliams станет середняком»

Джордж Расселл / фото - Getty Images

Пилот WIlliams Джордж Расселл поделился ожиданиями с Auto Motor und Sport от сезона-2022 при новом техническом регламенте.

Британец оценил перспективы своего коллектива:

WIlliams хочет побеждать. Это звучит безумно, если учитывать, через что мы прошли за последние три года. Но у команды есть амбиции. Вероятно, в следующем году побед не будет, но, безусловно, WIlliams окажется в средней группе. А через несколько лет, может, придут подиумы и победы».