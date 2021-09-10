Расселл: «Мы с Хэмилтоном находимся на разных этапах карьеры – не вижу, за счет чего могут возникнуть проблемы»

Джордж Расселл / фото - formula1.com

Британский гонщик Джордж Расселл рассказал, чего ждет от выступлений за Mercedes, а также что с нетерпением ждет возможности попробовать свои силы на фоне Льюиса Хэмилтона.

Расселла цитирует портал Racefans.net:

В прошлом у Mercedes уже был опыт с негативной динамикой развития отношений между пилотами в команде, и они ясно дали понять, что не хотели повторения ситуации. Лично я тоже этого не хочу.

Мне кажется, для напарников важно работать сообща, помогая команде двигаться вперед. В следующем году у нас будет совсем новый болид – нет никаких гарантий, что она окажется быстрейшей – и нашей задачей, как гонщиков, будет стараться ее улучшать.

Я бы сказал, что мы с Льюисом находимся на совсем разных этапах карьеры – и мне кажется, что это тоже должно помочь. Я отношусь к нему с огромным уважением, ведь я намного моложе, я наблюдал за его выступлениями, когда сам еще гонялся в картинге. Так что я не вижу, за счет чего здесь могут возникнуть проблемы.

Мне будет непросто. Я не питаю иллюзий. Мы все знаем, насколько силен Льюис – на мой взгляд, он вообще, вероятно, является величайшим пилотом в истории. Он не просто так является семикратным чемпионом. Так что я считаю, что на самом деле мне невероятным образом повезло – у меня будет возможность чему-то научиться у лучшего».