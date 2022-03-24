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Расселл: «Никогда не скажу, что моя цель в этом сезоне – стать чемпионом»

Британец признался, что не стремится любой ценой овладеть титулом
Автоспорт Формула-1
24 марта 20:00
Расселл: «Никогда не скажу, что моя цель в этом сезоне – стать чемпионом»
Фото: formula1.com

Пилот Mercedes Джордж Расселл признался, что не стремится любой ценой победить своего напарника Льюиса Хэмилтона и стать чемпионом в текущем сезоне.

Британца цитирует planetf1.com:

«Факт в том, что у нас с Льюисом хорошие отношения. В Drive to Survive могут немного исказить мои слова ради яркого заголовка – как будто я хочу отобрать у Льюиса корону или вроде того. Но у меня другая позиция.

Да, я выступаю в Формуле-1 и хочу стать чемпионом мира. Это очевидно. А чтобы стать чемпионом мне будет необходимо победить всех остальных – и в том числе своего напарника.

Так что да, я хочу побеждать. И побеждать сегодня. Но если мне дадут выбор между победой сегодня и посредственным будущим и тем, чтобы сегодня продолжать учиться, а потом провести 10 успешных лет в Формуле-1 – я выберу второе.

Люди спрашивают меня о том, какова моя цель на этот сезон? Я никогда не отвечу, что цель – стать чемпионом. Это очевидно. Как вообще стать чемпионом? Для этого нужно много работать. А я пока гонщик Формулы-1, который за 60 гонок заработал 20 очков.

И то, что я только что перешел в статистически самую успешную команду Формулы-1 сегодня вообще ничего не значит. Я соперничаю с величайшим гонщиком в истории – и мне нужно доказать людям, что они не ошиблись, когда решили подписать со мной контракт».

Джордж Расселл считает, что Mercedes находится на уровне середняков Формулы-1.

Рене Тер Велде
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Теги

Джордж Расселл Mercedes Льюис Хэмилтон

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