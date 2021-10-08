Расселл объяснил тот факт, что за пять гонок набрал столько же очков, как и Перес

Джордж Расселл / фото - autosport.com

Гонщик Williams Джордж Расселл прокомментировал свои последние успехи. В пяти последних гонках пилот заработал 16 очков – столько же за этот промежуток добыл гонщик Red Bull Серхио Перес, обладающий более быстрым болидом.

Расселла цитирует официальный сайт Формулы-1.

Я должен за многое поблагодарить команду, она не раз принимала правильные решения. В этих пяти гонках подряд мы отлично справлялись с делом и смогли в полной мере использовать все возможности. Кроме того, машину нам тоже удалось улучшить, так что всё складывалось, возможно, даже лучше, чем мы могли ожидать. Правда, в Сочи можно было заработать и больше очков – жаль, что такой шанс мы упустили.

Если говорить о Гран-при Турции, будем надеяться, что на этот раз состояние трассы будет лучше, чем в прошлом году, хотя именно в подобных непростых ситуациях мы и зарабатываем очки».