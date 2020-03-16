Расселл: «Пока не видим признаков того, что Williams удалось сократить отставание»

Джордж Расселл / фото - Getty Images

Гонщик Формулы-1, выступающий за команду Williams, Джордж Расселл подвел итоги предсезонных тестов в Бахрейне, заявив, что, по его мнению, британской команде вряд ли удалось сократить отставание от команд из середины пелотона.

Мы еще до тестов знали, что наша машина достаточно сильно подвержена порывам ветра. Хотя это касается большинства команд. Но тесты, очевидно, проявили эти проблемы – что в определенной степени хорошо. Ведь мы получили возможность изучить данные и исправить ситуацию.

В то же время, пока сезон только начинается. Кими Райкконен смотрелся очень неплохо, у него было быстрое время. Команды в середине пелотона тоже были очень быстры, так что посмотрим… Но пока мы не видим признаков того, что Williams удалось сократить отставание».