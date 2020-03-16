Расселл: «Пока не видим признаков того, что Williams удалось сократить отставание»
Гонщик Формулы-1, выступающий за команду Williams, Джордж Расселл подвел итоги предсезонных тестов в Бахрейне, заявив, что, по его мнению, британской команде вряд ли удалось сократить отставание от команд из середины пелотона.
«Я думаю, что в воскресенье был самый долгий день, который я когда-либо проводил за рулем болида Формулы-1! За 850 км, как мне кажется, по Европе можно довольно далеко уехать, так что я чувствовал себя несколько измотанным. Но мне кажется, что команда в последние дни поработала очень неплохо. У нас надежная машина, мы выполнили запланированную на тесты программу, так что нам предстоит многое проанализировать.
Мы еще до тестов знали, что наша машина достаточно сильно подвержена порывам ветра. Хотя это касается большинства команд. Но тесты, очевидно, проявили эти проблемы – что в определенной степени хорошо. Ведь мы получили возможность изучить данные и исправить ситуацию.
В то же время, пока сезон только начинается. Кими Райкконен смотрелся очень неплохо, у него было быстрое время. Команды в середине пелотона тоже были очень быстры, так что посмотрим… Но пока мы не видим признаков того, что Williams удалось сократить отставание».
Пилот McLaren Ландо Норрис поделился мнением о том, как для команды сложились предсезонные тесты в Бахрейне.