Расселл: «У Хэмилтона отняли восьмой титул Формулы-1»

Джордж Расселл / фото - formula1.com

Новичок Mercedes Джордж Расселл считает, что у семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона несправедливо отняли титул в прошлом сезоне.

Расселла цитирует BBC:

Льюис – боец, гонщик. Главный приоритет для него – к первому этапу в Бахрейне стать лучшей версией себя. Он знает, какие усилия нужны для завоевания титула, как нужно готовиться к первой гонке. Меня всегда восхищало, что столь талантливый и успешный спортсмен по-прежнему хочет добиться большего. Это мотивирует меня достичь того же.

Для меня это возможность научиться у него. Думаю, между нами сложатся хорошие отношения, и мы вместе будем двигать команду вперед».