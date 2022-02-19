Расселл: «Быть гонщиком Mercedes – это невероятно особенное чувство»
Расселл: «У Хэмилтона отняли восьмой титул Формулы-1»
Британский гонщик поддержал соотечественника
Джордж Расселл / фото - formula1.com
Новичок Mercedes Джордж Расселл считает, что у семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона несправедливо отняли титул в прошлом сезоне.
Расселла цитирует BBC:
«Гонка проходила полностью под его контролем. Льюису просто нужно было доехать до финиша, и он стал бы восьмикратным чемпионом. У него это отняли.
Льюис – боец, гонщик. Главный приоритет для него – к первому этапу в Бахрейне стать лучшей версией себя. Он знает, какие усилия нужны для завоевания титула, как нужно готовиться к первой гонке. Меня всегда восхищало, что столь талантливый и успешный спортсмен по-прежнему хочет добиться большего. Это мотивирует меня достичь того же.
Для меня это возможность научиться у него. Думаю, между нами сложатся хорошие отношения, и мы вместе будем двигать команду вперед».
Джордж Расселл поделился ожиданиями от выступления за Mercedes.
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