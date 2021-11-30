Райкконен: «Без меня борьба за титул не такая напряженная»

Пилот Alfa Romeo оценил напряженность борьбы между Ферстаппеном и Хэмилтоном

Кими Райкконен / фото - thesportsrush.com

Гонщик Alfa Romeo Кими Райкконен оценил напряженность борьбы между пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном из Mercedes в сравнении с предыдущими чемпионатами.

Райкконена цитирует портал GPFans:

«Все не так напряженно, конечно, потому что я не участвую. Мне все равно. Выиграет тот, у кого окажется больше очков на финише последней гонки. Честно говоря, если соперники близки, всегда происходят плотные битвы. Кто-то будет недоволен сегодня, другой пилот – завтра. Полагаю, из этого сделали большую историю, хотя в реальности происходило не так много всего. Но, думаю, это Формула-1, это пресса».

Кими Райкконен объявил о завершении карьеры после окончания этого сезона.