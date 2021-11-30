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Райкконен: «Без меня борьба за титул не такая напряженная»
Пилот Alfa Romeo оценил напряженность борьбы между Ферстаппеном и Хэмилтоном
Кими Райкконен / фото - thesportsrush.com
Гонщик Alfa Romeo Кими Райкконен оценил напряженность борьбы между пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном из Mercedes в сравнении с предыдущими чемпионатами.
Райкконена цитирует портал GPFans:
«Все не так напряженно, конечно, потому что я не участвую. Мне все равно. Выиграет тот, у кого окажется больше очков на финише последней гонки.
Честно говоря, если соперники близки, всегда происходят плотные битвы. Кто-то будет недоволен сегодня, другой пилот – завтра. Полагаю, из этого сделали большую историю, хотя в реальности происходило не так много всего. Но, думаю, это Формула-1, это пресса».
Кими Райкконен объявил о завершении карьеры после окончания этого сезона.
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