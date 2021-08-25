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Райкконен лидирует по количеству отыгранных позиций на первых кругах Гран-при в текущем сезоне

Гонщик Alfa Romeo значительно опережает по этому показателю ближайших преследователей
Автоспорт Формула-1
07:40
Райкконен лидирует по количеству отыгранных позиций на первых кругах Гран-при в текущем сезоне
Кими Райкконен / фото -planetf1.com

Пилот Alfa Romeo Кими Райкконен лидирует в нынешнем сезоне Формулы-1 по количеству отыгранных на первом круге гонок позиций.

Согласно опубликованной Формулой-1 статистике, по ходу чемпионата 2021 Кими Райкконен на данный момент отыграл 30 позиций на первых кругах Гран-при – и значительно опережает по этому показателю ближайших преследователей.

На втором и третьем месте расположились гонщики Aston Martin Ланс Стролл и Себастьян Феттель – у них по 19 и 18 отыгранных позиций соответственно. Также в топ-5 входят пилот Haas Мик Шумахер (16) и гонщик Alpha Tauri Юки Цунода.

Alfa Romeo не намерена продлевать контракт с Кими Райкконеном.

Рене Тер Велде
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Теги

Кими Райкконен Alfa Romeo Себастьян Феттель Ланс Стролл Aston Martin Мик Шумахер Haas Юки Цунода Alpha Tauri

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Новости: Автоспорт

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