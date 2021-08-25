Райкконен: «Мне все равно, кто займет мое место в случае ухода из Формулы-1»
Райкконен лидирует по количеству отыгранных позиций на первых кругах Гран-при в текущем сезоне
Гонщик Alfa Romeo значительно опережает по этому показателю ближайших преследователей
Кими Райкконен / фото -planetf1.com
Пилот Alfa Romeo Кими Райкконен лидирует в нынешнем сезоне Формулы-1 по количеству отыгранных на первом круге гонок позиций.
Согласно опубликованной Формулой-1 статистике, по ходу чемпионата 2021 Кими Райкконен на данный момент отыграл 30 позиций на первых кругах Гран-при – и значительно опережает по этому показателю ближайших преследователей.
На втором и третьем месте расположились гонщики Aston Martin Ланс Стролл и Себастьян Феттель – у них по 19 и 18 отыгранных позиций соответственно. Также в топ-5 входят пилот Haas Мик Шумахер (16) и гонщик Alpha Tauri Юки Цунода.
Kimi's in a hurry #F1 pic.twitter.com/xAq8G55stg— Formula 1 (@F1) August 21, 2021
Alfa Romeo не намерена продлевать контракт с Кими Райкконеном.
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