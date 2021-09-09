Райкконен не выступит в Монце. Его место вновь займет Кубица
Райкконен может остаться в Alfa Romeo
Финна хотят сохранить в качестве консультанта
Кимми Райкконен / фото - Getty Images
Глава Alfa Romeo Фредерик Вассер заявил, что намерен сохранить Кимми Райкконена в составе команды. Для финна готовится предложение места консультанта. Слова функционера приводит F1i.
«Я видел, что у Кими есть предложения от других гоночных серий или вроде того. Но лучше подождать. У нас будет время обсудить будущее. Я хочу оставить Кими в команде в каком-то статусе, но ему нужно время. Сейчас для него было бы ошибкой выбирать какой-то вариант. Ему стоит успокоиться, понять, что значит подобное решение, а затем уже принимать его.
Кими принес в команду опыт, потому что он 20 лет выступал за чемпионские команды и боролся за титулы. Это помогло нам добиться прогресса. Речь не о краткосрочных успехах, а о среднесрочном развитии. Кроме того, он сильно поднял имидж нашей команды».
Напомним, Райкконен объявил о завершении карьеры. Его место в команде должен занять другой финский гонщик.
Комментарии 0