Райкконен может остаться в Alfa Romeo

Кимми Райкконен / фото - Getty Images

Глава Alfa Romeo Фредерик Вассер заявил, что намерен сохранить Кимми Райкконена в составе команды. Для финна готовится предложение места консультанта. Слова функционера приводит F1i.

Кими принес в команду опыт, потому что он 20 лет выступал за чемпионские команды и боролся за титулы. Это помогло нам добиться прогресса. Речь не о краткосрочных успехах, а о среднесрочном развитии. Кроме того, он сильно поднял имидж нашей команды».