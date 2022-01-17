Райкконен не исключил, что не вернется в гонки

Кими Райкконен / фото - Getty Images

Финский пилот Кими Райкконен признался, что может никогда не вернуться в гонки.

Райкконена цитирует портал Autosport:

Это иная история в сравнении с тем, что у меня было в 2009 году, когда я впервые покинул Формулу-1. В то время я участвовал в ралли и был так же сильно занят. Потом я участвовал в NASCAR, в тестах Ле-Мана и так далее. Теперь это совершенно другая история. Будет здорово провести время дома. Жена и дети ждут этого с нетерпением».