Райкконен: «Я неоднократно обсуждал вопрос завершения карьеры с семьей»
Райкконен не исключил, что не вернется в гонки
Финн уверен, что ему будут поступать интересные предложения
Кими Райкконен / фото - Getty Images
Финский пилот Кими Райкконен признался, что может никогда не вернуться в гонки.
Райкконена цитирует портал Autosport:
«Гонка в Абу-Даби, вероятно, стала последней в моей карьере. С другой стороны, может быть, я ошибаюсь. Вот почему я не строю планов. Я не хочу загадывать вперед, потому что впервые за долгое время мой рабочий график не диктует всю жизнь моей семьи. Уверен, что у меня еще появятся интересные предложения. Если мне что-то понравится, то почему бы не согласиться? Тем не менее, сначала мне нужно немного отдохнуть.
Это иная история в сравнении с тем, что у меня было в 2009 году, когда я впервые покинул Формулу-1. В то время я участвовал в ралли и был так же сильно занят. Потом я участвовал в NASCAR, в тестах Ле-Мана и так далее. Теперь это совершенно другая история. Будет здорово провести время дома. Жена и дети ждут этого с нетерпением».
Кими Райкконен признался, что в последние годы неоднократно задумывался о завершении карьеры.
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