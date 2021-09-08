Райкконен не выступит в Монце. Его место вновь займет Кубица

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 17
Сейчас 1
Сегодня 16
Завтра 4
Футбол (13 событий из 13) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Азербайджан - Португалия 0:3 Окончен
21:45 Ирландия - Сербия 1:1 Окончен
21:45 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Окончен
21:45 Франция - Финляндия 2:0 Окончен
21:45 Австрия - Шотландия 0:1 Окончен
21:45 Дания - Израиль 5:0 Окончен
21:45 Фарерские острова - Молдова 2:1 Окончен
21:45 Черногория - Латвия 0:0 Окончен
21:45 Нидерланды - Турция 6:1 Окончен
21:45 Норвегия - Гибралтар 5:1 Окончен
21:45 Хорватия - Словения 3:0 Окончен
21:45 Россия - Мальта 2:0 Окончен
21:45 Словакия - Кипр 2:0 Окончен
Теннис (4 события из 14) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Новак Джокович - Jenson Brooksby 3:1 Окончен
19:00 Botic Van De Zandschulp - Даниил Медведев 1:3 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
05:25 Мария Саккари - Бьянка Ванесса Андрееску 2:1 Окончен
21:45 Элина Свитолина - Leylah Annie Fernandez 1:2 Окончен
Теннис (1 событие из 1) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:45 Александер Зверев - Lloyd Harris 0:0 1-й сет
Футбол (12 событий из 12) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Армения - Лихтенштейн -:- Запланирован
21:45 Греция - Швеция -:- Запланирован
21:45 Косово - Испания -:- Запланирован
21:45 Италия - Литва -:- Запланирован
21:45 Северная Ирландия - Швейцария -:- Запланирован
21:45 Беларусь - Бельгия -:- Запланирован
21:45 Уэльс - Эстония -:- Запланирован
21:45 Албания - Сан-Марино -:- Запланирован
21:45 Венгрия - Андорра -:- Запланирован
21:45 Польша - Англия -:- Запланирован
21:45 Исландия - Германия -:- Запланирован
21:45 Македония - Румыния -:- Запланирован
Теннис (4 события из 9) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
03:50 Felix Auger Aliassime - Carlos Alcaraz Garfia 1:0 Окончен
20:45 Александер Зверев - Lloyd Harris 0:0 1-й сет
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Барбора Крейчикова - Арина Соболенко 0:2 Окончен
19:00 Emma Raducanu - Белинда Бенчич 2:0 Окончен
Хоккей (2 события из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:00 Руан - Донбасс -:- Запланирован
21:30 Рунгстед - Клагенфурт -:- Запланирован
Теннис (2 события из 6) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
03:15 Новак Джокович - Matteo Berrettini -:- Запланирован
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Каролина Плишкова - Мария Саккари -:- Запланирован

Райкконен не выступит в Монце. Его место вновь займет Кубица

На Гран-при Италии во второй раз в сезоне состоится квалификационная гонка
Автоспорт Формула-1
19:28
Райкконен не выступит в Монце. Его место вновь займет Кубица
Фото: twitter.com/AlfaRomeoF1Fan

Финн Кими Райкконен не выступит на Гран-при Италии, сообщает пресс-служба Alfa Romeo.

Чемпион мира-2007 пропустил предыдущую гонку в Нидерландах из-за положительного теста на коронавирус. Финский гонщик по-прежнему должен оставаться на карантине, хотя чувствует себя хорошо.

Райкконена заменит Роберт Кубица.

На Гран-при Италии во второй раз в сезоне состоится квалификационная гонка.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кими Райкконен

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Райкконен пропустит еще один этап Гран-при
Райкконен пропустит еще один этап Гран-при
Автоспорт Формула-1
7 сентября 21:06
Райкконен пропустит Гран-при Нидерландов из-за коронавируса
Райкконен пропустит Гран-при Нидерландов из-за коронавируса
Автоспорт Формула-1
4 сентября 11:00
Райкконен объявил о завершении карьеры
Райкконен объявил о завершении карьеры
Автоспорт Формула-1
1 сентября 20:31
Известно, когда Райкконен объявит о завершении карьеры
Известно, когда Райкконен объявит о завершении карьеры
Автоспорт Формула-1
29 августа 18:45
Райкконен лидирует по количеству отыгранных позиций на первых кругах Гран-при в текущем сезоне
Райкконен лидирует по количеству отыгранных позиций на первых кругах Гран-при в текущем сезоне
Автоспорт Формула-1
25 августа 07:40

Новости: Автоспорт

Райкконен не выступит в Монце. Его место вновь займет Кубица
Райкконен не выступит в Монце. Его место вновь займет Кубица
Формула-1
19:28
Жена Шумахера: «Михаэль другой, но он с нами»
Жена Шумахера: «Михаэль другой, но он с нами»
Формула-1
19:10
Албон: «Здорово видеть прогресс Williams, с нетерпением жду возможности помочь команде»
Албон: «Здорово видеть прогресс Williams, с нетерпением жду возможности помочь команде»
Формула-1
16:59
Williams объявил о заключении соглашения с Албоном
Williams объявил о заключении соглашения с Албоном
Формула-1
16:39
Алонсо: «Меня мотивирует стремление выиграть третий титул»
Алонсо: «Меня мотивирует стремление выиграть третий титул»
Формула-1
13:29
Райкконен пропустит еще один этап Гран-при
Райкконен пропустит еще один этап Гран-при
Формула-1
7 сентября 21:06
Alfa Romeo может получить 30 миллионов евро за второе место в команде
Alfa Romeo может получить 30 миллионов евро за второе место в команде
Формула-1
7 сентября 17:11
Вольфф: «Расселу нужно будет приноровиться к работе с величайшим гонщиком Ф-1 всех времен – Хэмилтоном»
Вольфф: «Расселу нужно будет приноровиться к работе с величайшим гонщиком Ф-1 всех времен – Хэмилтоном»
Формула-1
7 сентября 15:41
«Мечты сбываются, если ты им следуешь». Хэмилтон отметил приход Рассела в Mercedes
«Мечты сбываются, если ты им следуешь». Хэмилтон отметил приход Рассела в Mercedes
Формула-1
7 сентября 14:29
Все новости

Популярные новости

Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
17:42
24
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
43
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 18:07
2
Эксперты оценили вероятность досрочной победы Усика над Джошуа
Эксперты оценили вероятность досрочной победы Усика над Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 12:16
9
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Мнение
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Бокс Профессиональный бокс
7 сентября 12:56
5
Все новости

Анонсы

Чемпионат Европы. Греция – Португалия. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат Европы. Греция – Португалия. Видео трансляция
21:30
Товарищеский матч. Чехия – Украина. Онлайн трансляция
WEB
Товарищеский матч. Чехия – Украина. Онлайн трансляция
21:45
Товарищеский матч. Чехия — Украина. Видео трансляция
WEB
Товарищеский матч. Чехия — Украина. Видео трансляция
21:45
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
WEB
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
11 сентября 06:00
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
WEB
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
WEB
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
WEB
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00