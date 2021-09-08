Райкконен пропустит еще один этап Гран-при
Райкконен не выступит в Монце. Его место вновь займет Кубица
На Гран-при Италии во второй раз в сезоне состоится квалификационная гонка
Фото: twitter.com/AlfaRomeoF1Fan
Финн Кими Райкконен не выступит на Гран-при Италии, сообщает пресс-служба Alfa Romeo.
Чемпион мира-2007 пропустил предыдущую гонку в Нидерландах из-за положительного теста на коронавирус. Финский гонщик по-прежнему должен оставаться на карантине, хотя чувствует себя хорошо.
Райкконена заменит Роберт Кубица.
На Гран-при Италии во второй раз в сезоне состоится квалификационная гонка.
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