Райкконен не выступит в Монце. Его место вновь займет Кубица

На Гран-при Италии во второй раз в сезоне состоится квалификационная гонка

Фото: twitter.com/AlfaRomeoF1Fan

Финн Кими Райкконен не выступит на Гран-при Италии, сообщает пресс-служба Alfa Romeo.

Чемпион мира-2007 пропустил предыдущую гонку в Нидерландах из-за положительного теста на коронавирус. Финский гонщик по-прежнему должен оставаться на карантине, хотя чувствует себя хорошо.

Райкконена заменит Роберт Кубица.

На Гран-при Италии во второй раз в сезоне состоится квалификационная гонка.