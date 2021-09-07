Райкконен пропустит еще один этап Гран-при

Кубица готовится подменить чемпиона Ф-1 на Гран-при Италии

Кими Райкконен / Фото: Twitter Alfa Romeo

Резервный пилот Alfa Romeo Роберт Кубица готовится провести еще один Гран-при в текущем сезоне.



Гонщик команды Кими Райкконен, который пропустил этап в Нидерландах из-за коронавируса, так и не сдал отрицательный тест на COVID-19, сообщает TVP SPORT со ссылкой на окружение польского пилота. Официальная информация по этому поводу ожиадется в ближайшие дни.

Напомним, что для Райкконена сезон-2021 станет последним в Формуле-1.