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Райкконен пропустит еще один этап Гран-при

Кубица готовится подменить чемпиона Ф-1 на Гран-при Италии
Автоспорт Формула-1
21:06
Райкконен пропустит еще один этап Гран-при
Кими Райкконен / Фото: Twitter Alfa Romeo

Резервный пилот Alfa Romeo Роберт Кубица готовится провести еще один Гран-при в текущем сезоне.

Гонщик команды Кими Райкконен, который пропустил этап в Нидерландах из-за коронавируса, так и не сдал отрицательный тест на COVID-19, сообщает TVP SPORT со ссылкой на окружение польского пилота. Официальная информация по этому поводу ожиадется в ближайшие дни.

Напомним, что для Райкконена сезон-2021 станет последним в Формуле-1.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Роберт Кубица Кими Райкконен Alfa Romeo

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