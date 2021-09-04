Райкконен объявил о завершении карьеры
Райкконен пропустит Гран-при Нидерландов из-за коронавируса
Вместо финна в гонке будет стартовать Роберт Кубица
Кими Райкконен / фото - Getty Images
Финский пилот Alfa Romeo Кими Райкконен не примет участие в Гран-при Нидерландов из-за коронавируса. Об этом сообщается в Twitter чемпионата.
«ПЦР-тест Райкконена во время Гран-при Нидерландов дал положительный результат. В соответствии с протоколами он больше не будет принимать участие в этом этапе. Определено, с кем он контактировал».
Вместо Райкконена в гонке примет участие резервный пилот Alfa Romeo поляк Роберт Кубица. Квалификация Гран-при Нидерландов состоится в субботу, гонка пройдет в воскресенье.
Ранее Кими Райкконен объявил о завершении карьеры.
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