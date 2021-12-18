Райкконен рассказал, чем будет заниматься после ухода из Формулы-1

Фото: пресс-служба Формулы-1

Финн Кими Райкконен рассказал, какой будет его жизнь после ухода из Формулы-1. Слова чемпиона мира-2007 приводит Auto Motor und Sport:

Я люблю быть дома и с нетерпением жду периода, когда смогу гораздо чаще проводить время с семьей и заниматься совершенно обычными делами. Свободное время для меня важнее всего на свете.

Никакие вызовы мне не нужны. Я могу неделю сидеть дома, ни разу не выбравшись наружу и оставаться счастливым человеком. У меня и вправду нет никаких планов. Самое важное для меня – моя семья».