Райкконен сошел с трассы в последнем Гран-при в карьере
Райкконен рассказал, чем будет заниматься после ухода из Формулы-1
Чемпион мира-2007 провел свой последний сезон в «Королеве автоспорта»
Фото: пресс-служба Формулы-1
Финн Кими Райкконен рассказал, какой будет его жизнь после ухода из Формулы-1. Слова чемпиона мира-2007 приводит Auto Motor und Sport:
«Есть ли у меня страх перед другой жизнью? Я не понимаю, почему она должна меня пугать? Наоборот, я с нетерпением жду этого момента. Мне уже многие говорили: «Если побудешь дома полгода, начнешь изнывать от скуки». Но если такое с кем-то происходило, быть может, им следовало бы найти себе новый дом или другую семью.
Я люблю быть дома и с нетерпением жду периода, когда смогу гораздо чаще проводить время с семьей и заниматься совершенно обычными делами. Свободное время для меня важнее всего на свете.
Никакие вызовы мне не нужны. Я могу неделю сидеть дома, ни разу не выбравшись наружу и оставаться счастливым человеком. У меня и вправду нет никаких планов. Самое важное для меня – моя семья».
Напомним, Райкконен не финишировал в последней для себя гонке в Формуле-1.
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