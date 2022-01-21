Райкконен: «В Формуле-1 слишком много совершенно бессмысленных вещей»

Кими Райкконен / фото - formula1.com

Финский пилот Кими Райкконен рассказал о тех вещах, которые повлияли на его решение завершить карьеру.

Райкконена цитирует Planet F1:

Очень многое в Формуле-1 стало искусственным, не настоящим. Я рад, что ушел. Здорово уйти от всей этой фигни, по крайней мере на какое-то время.

Очевидно, что Формуле-1 изменили деньги. Деньги меняют все – так происходит в любом виде спорта. Чем больше денег – тем больше становится политики. Даже в каждой стране происходят вещи, о которых обычные люди ничего не знают. Да вы все и так понимаете.

Так что да, во многом Формула-1 изменилась из-за денег. Жажды денег и власти. Полагаю, люди всегда будут стремиться к власти. Хотя есть и хорошие политики – люди, которые действительно в этом разбираются».