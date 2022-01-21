Райкконен: «В Формуле-1 слишком много совершенно бессмысленных вещей»
Финский пилот Кими Райкконен рассказал о тех вещах, которые повлияли на его решение завершить карьеру.
Райкконена цитирует Planet F1:
«В Формуле-1 слишком много совершенно бессмысленных вещей – по крайней мере, таковыми эти вещи кажутся мне. Вся эта фигня, которая происходит вокруг. Мы все это знаем, но об этом никто не говорит. Вещи, которых в принципе не должно быть в Формуле-1.
Очень многое в Формуле-1 стало искусственным, не настоящим. Я рад, что ушел. Здорово уйти от всей этой фигни, по крайней мере на какое-то время.
Очевидно, что Формуле-1 изменили деньги. Деньги меняют все – так происходит в любом виде спорта. Чем больше денег – тем больше становится политики. Даже в каждой стране происходят вещи, о которых обычные люди ничего не знают. Да вы все и так понимаете.
Так что да, во многом Формула-1 изменилась из-за денег. Жажды денег и власти. Полагаю, люди всегда будут стремиться к власти. Хотя есть и хорошие политики – люди, которые действительно в этом разбираются».
Кими Райкконен не исключил, что не вернется в гонки.
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