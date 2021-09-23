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Райкконен выступит на Гран-при Сочи

Финн пропустил предыдущие две гонки из-за положительного теста на коронавирус
Автоспорт Формула-1
11:55
Райкконен выступит на Гран-при Сочи
Фото: пресс-служба Формулы-1

Чемпион мира-2007 Кими Райкконен восстановился после коронавируса и выступит за Alfa Romeo на Гран-при Сочи. Слова финна в Twitter приводит журналист Адам Купер:

«Рад, что возвращаюсь в болид после того, как пропустил два этапа. Конечно, никому не хочется сдавать положительные тесты, но со мной случилось именно это, поэтому пришлось следовать правилам. К счастью, все это в прошлом, теперь я полностью сосредоточен на гонке в Сочи».

Напомним, в двух предыдущих гонках Райкконена заменял Роберт Кубица.

Гран-при Сочи состоится в ближайший уик-энд.

Сергей Остапенко
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