Райкконен может остаться в Alfa Romeo
Райкконен выступит на Гран-при Сочи
Финн пропустил предыдущие две гонки из-за положительного теста на коронавирус
Фото: пресс-служба Формулы-1
Чемпион мира-2007 Кими Райкконен восстановился после коронавируса и выступит за Alfa Romeo на Гран-при Сочи. Слова финна в Twitter приводит журналист Адам Купер:
«Рад, что возвращаюсь в болид после того, как пропустил два этапа. Конечно, никому не хочется сдавать положительные тесты, но со мной случилось именно это, поэтому пришлось следовать правилам. К счастью, все это в прошлом, теперь я полностью сосредоточен на гонке в Сочи».
Напомним, в двух предыдущих гонках Райкконена заменял Роберт Кубица.
Гран-при Сочи состоится в ближайший уик-энд.
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