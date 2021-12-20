Райкконен: «Я неоднократно обсуждал вопрос завершения карьеры с семьей»

Кими Райкконен / фото - formula1news.co.uk

Чемпион мира 2007 года Кими Райкконен признался, что в последние годы неоднократно задумывался о завершении карьеры.

Слова Райкконена приводит GP Fans:

В конечном итоге я сам принял решение. Хотя понятно, что за эти годы я неоднократно обсуждал вопрос завершения карьеры с семьей. Но не то, чтобы этого хотела семья. Нет, я сам принял решение, потому что хочу заниматься тем, чем хочется. Уверен, семья довольна, ведь теперь я буду намного чаще бывать дома.

Мне вообще хочется проводить больше времени дома, чаще бывать с детьми, ведь они очень быстро растут. Хочу проводить больше времени с семьей, делать больше. Не жить по расписанию – точнее, чтобы семья больше не подстраивалась под мое расписание. И моим детям было непросто».