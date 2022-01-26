Райкконен: «В Формуле-1 слишком много совершенно бессмысленных вещей»
Райкконен: «Я рад тому, что с самого начала являюсь собой»
Финн рассказал, почему его любят болельщики
Кими Райкконен / фото - Getty Images
Финский пилот Кими Райкконен рассказал, почему он пользуется популярностью среди болельщиков.
Райкконена цитирует Autosport:
«Может быть, потому что я такой, какой есть. Постоянно странный или чудной, или называйте это как хотите! Для меня это нормально, а для окружающих, возможно, не для всех. Но я все делал на своих условиях, во всяком случае, большую часть пути.
Порой приходится действовать по-другому. Понятно, что когда ты молод, другие стараются повлиять на тебя. Но если тебе удастся уйти от этого влияния, то они просто сдадутся. В таком случае им проще сказать: «Может быть, будет лучше просто дать ему делать то, что он хочет».
Я рад тому, что с самого начала являюсь собой. По прошествии времени другим людям становится сложнее тебя изменить».
Кими Райкконен рассказал о тех вещах, которые повлияли на его решение завершить карьеру.
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