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Тема дняСообразить на четверых. Сегодня станет известно, подерется ли Усик с Фьюри
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Райкконен: «Я рад тому, что с самого начала являюсь собой»

Финн рассказал, почему его любят болельщики
Автоспорт Формула-1
19:00
Райкконен: «Я рад тому, что с самого начала являюсь собой»
Кими Райкконен / фото - Getty Images

Финский пилот Кими Райкконен рассказал, почему он пользуется популярностью среди болельщиков.

Райкконена цитирует Autosport:

«Может быть, потому что я такой, какой есть. Постоянно странный или чудной, или называйте это как хотите! Для меня это нормально, а для окружающих, возможно, не для всех. Но я все делал на своих условиях, во всяком случае, большую часть пути.

Порой приходится действовать по-другому. Понятно, что когда ты молод, другие стараются повлиять на тебя. Но если тебе удастся уйти от этого влияния, то они просто сдадутся. В таком случае им проще сказать: «Может быть, будет лучше просто дать ему делать то, что он хочет».

Я рад тому, что с самого начала являюсь собой. По прошествии времени другим людям становится сложнее тебя изменить».

Кими Райкконен рассказал о тех вещах, которые повлияли на его решение завершить карьеру.

Рене Тер Велде
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