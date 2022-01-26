Райкконен: «Я рад тому, что с самого начала являюсь собой»

Кими Райкконен / фото - Getty Images

Финский пилот Кими Райкконен рассказал, почему он пользуется популярностью среди болельщиков.

Райкконена цитирует Autosport:

Порой приходится действовать по-другому. Понятно, что когда ты молод, другие стараются повлиять на тебя. Но если тебе удастся уйти от этого влияния, то они просто сдадутся. В таком случае им проще сказать: «Может быть, будет лучше просто дать ему делать то, что он хочет».

Я рад тому, что с самого начала являюсь собой. По прошествии времени другим людям становится сложнее тебя изменить».