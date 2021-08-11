Чемпион мира в составе Mercedes предположил, кто займет второй кокпит у Red Bull в следующем сезоне
Red Bull организовал дрифт в центре Киева
Полиция открыла уголовное производство
10:50
Софийская площадь / фото - focus.ua
Полиция открыла уголовное производство по делу дрифтинга на Софийской площади в Киеве.
Дрифт при участии двух автомобилей организовала компания Red Bull. Также проводилась видеосъемка.
В съемках принимала участие певица Alyona Alyona.
«В Украину прилетел Конор Шанахан, который входит в топ-10 дрифтеров мира. Red Bull вместе с ним хотел снять видео ко Дню независимости.
Они решили подключить нескольких лидеров мнений. Одним из этих лидеров мнений была я. Моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине.
Мне заявили, что все разрешения у них есть, городская администрация их предоставила, а после окончания всего этого приедут клининговые машины, которые все отчистят. Я и моя команда это не организовывали».
В 2024 году Мексика может получить еще один этап Гран-при.
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