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Red Bull организовал дрифт в центре Киева

Полиция открыла уголовное производство
Автоспорт
10:50
Red Bull организовал дрифт в центре Киева
Софийская площадь / фото - focus.ua

Полиция открыла уголовное производство по делу дрифтинга на Софийской площади в Киеве.

Дрифт при участии двух автомобилей организовала компания Red Bull. Также проводилась видеосъемка.

В съемках принимала участие певица Alyona Alyona.

«В Украину прилетел Конор Шанахан, который входит в топ-10 дрифтеров мира. Red Bull вместе с ним хотел снять видео ко Дню независимости.

Они решили подключить нескольких лидеров мнений. Одним из этих лидеров мнений была я. Моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине.

Мне заявили, что все разрешения у них есть, городская администрация их предоставила, а после окончания всего этого приедут клининговые машины, которые все отчистят. Я и моя команда это не организовывали».

В 2024 году Мексика может получить еще один этап Гран-при.

Источник: focus.ua Рене Тер Велде
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