Red Bull организовал дрифт в центре Киева

Софийская площадь / фото - focus.ua

Полиция открыла уголовное производство по делу дрифтинга на Софийской площади в Киеве.

Дрифт при участии двух автомобилей организовала компания Red Bull. Также проводилась видеосъемка.

В съемках принимала участие певица Alyona Alyona.

Они решили подключить нескольких лидеров мнений. Одним из этих лидеров мнений была я. Моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине.

Мне заявили, что все разрешения у них есть, городская администрация их предоставила, а после окончания всего этого приедут клининговые машины, которые все отчистят. Я и моя команда это не организовывали».