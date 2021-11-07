Боттас обошел Хэмилтона и Ферстаппена в борьбе за поул Гран-при Мексики и шлем пятикратного чемпиона
Red Bull отдали Пересу поврежденное антикрыло с болида Ферстаппена
Мексиканец с этим связывает не самое удачное выступление в квалификации
Серхио Перес / Фото: Twitter Red Bull
Пилот Red Bull Серхио Перес рассказал, что получил поврежденное заднее антикрыло с болида Макса Ферстаппена накануне квалификации Гран-при Мексики.
Слова Чеко приводит Motorsport:
Машина была не такой, как в третьей свободной практике. Пришлось поменять заднее антикрыло, но мы внесли несколько изменений по ходу сессии. В тренировке у Ферстаппена возникла проблема с крылом, и команда дала его мне. С первого же круга квалификации ощущения стали несколько иными.
Ранее Перес заявлял, что австрийский коллектив был бы рад его победе в домашней гонке.
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